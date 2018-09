VENEZIA 75 - Presentato il prossimo Cortinametraggio che vola a Bangkok

Giunto alla sua 14a edizione, il Festival di Cortinametraggio si terrà a Cortina dal 18 al 24 marzo 2019. A presentarlo a Venezia il 3 settembre all’Hotel Excelsior alle ore 13.30, nello spazio allestito dalla Regione del Veneto, Maddalena Mayneri, ideatrice e coordinatrice dell’ormai storica manifestazione dedicata al meglio della cinematografia “breve” italiana.

Cortinametraggio negli anni si è strutturato come uno tra i più importanti festival di Corti in Italia, tanto da ottenere il supporto della RAI, del Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) e del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI), e ha visto negli anni un sempre crescente interesse di pubblico e critica, diventando una qualificata e ricercata fucina di giovani talenti.

Dopo Venezia Cortinametraggio vola a Bangkok per la seconda tappa di Cortinametraggio in viaggio. Grazie al gemellaggio con l’Italian Film Festival Bangkok, organizzato dall’Associazione Culturale Dante Alighieri di Bangkok e promosso dall’Ambasciata d’Italia a Bangkok. A Venezia, con Maddalena Mayneri a presentare la partnership ci sarà Maria Flora di Matteo Presidente dell’Associazione Culturale Dante Alighieri di Bangkok.

Cortinametraggio porterà in Thailandia alcuni dei corti più significativi visti al festival. Si tratterà di una selezione di 12 titoli che spaziano tra i generi.

Ci saranno 8 cortometraggi: Cani di razza di Riccardo Antonaroli e Matteo Nicoletta, Bismillah di Alessandro Grande, L’amore senza motivo di Paolo Mancinelli, Koala di Cristina Puccinelli, Magic Alps di Andrea Brusa e Marco Scottuzzi, Arianna di David Ambrosini, La Madeleine e lo Straniero di Alessandra Cardone, Si sospetta il movente passionale con l’aggravante dei futili motivi di Cosimo Alemà. A questi si aggiungono 2 videoclip musicali: Tu T’e scurdat’ e me di Francesco Lettieri e Blatte di Alberto Gottardo e inoltre 2 corti della sezione Branded Entertainment: Oltre le pagine di Feltrinelli e 2 Sorelle della Bauli.

Una nuova sezione “Corti in Sala” arricchirà il Festival grazie alla partnership con Vision Distribution. Si tratterà di una selezione di cortometraggi della durata massima di 5 minuti che saranno distribuiti nelle sale cinematografiche grazie a Vision Distribution.

Confermato per il secondo anno consecutivo il Premio Medusa Miglior Sceneggiatura per un’opera di lungometraggio, a evidenziare l’apertura verso il mondo della produzione cinematografica e la crescente vocazione allo scouting del Festival da anni consolidata fucina di giovani talenti.

Cortinametraggio conferma la sezione Branded Entertainment inaugurata nel 2018. Interessante apertura del festival verso la contaminazione di nuovi linguaggi. Il branded entertainment, come leva di comunicazione integrata di un brand si muove creando contenuti editoriali dal forte valore di intrattenimento e affermandone, in modo sempre più tangibile, una riconoscibile valenza creativa e artistica.

Un’apertura verso il mondo delle aziende come naturale percorso di un festival che, attraverso i suoi workshop e le masterclass, a cui sono chiamati numerosi e prestigiosi professionisti dello spettacolo, sta diventano un vero appuntamento di approfondimento per l’intero settore audiovisivo.

Rimangono invariate le altre sezioni: Cortometraggi italiani, concorso aperto ai cortometraggi di commedia, horror, thriller, fantascienza, poliziesco e drammatici. Un concorso in linea con la tendenza della nuova cinematografica italiana e le sue numerose declinazioni di genere. Direttore artistico della sezione è Vincenzo Scuccimarra. Il primo premio assegnato al Miglior Corto Assoluto, come da tradizione, è un premio in denaro.

Ritroviamo la consueta Sezione Videoclip Musicali diretta da Cosimo Alemà, ovvero la sezione in concorso aperta a tutti i videoclip musicali trasmessi online nel 2018/2019.

La Giuria del Festival, composta da qualificati professionisti del settore cinematografico scelti tra registi, attori, giornalisti, critici cinematografici, produttori, distributori, attribuirà il premio in denaro al miglior cortometraggio assoluto. Premi inoltre alla miglior sceneggiatura, al miglior attore e alla miglior attrice. Il premio del pubblico sarà invece conferito in seguito alla votazione del pubblico presente in sala.

Anche per l’edizione 2019 continua la collaborazione con l’Anec-Fice per la distribuzione di un corto in 450 sale cinematografiche d’essai. Sono previsti, inoltre, una serie di premi per le varie sezioni. Per la Sezione Cortometraggi Italiani, oltre al Premio al miglior corto assoluto, ci sarà il Premio del Pubblico al Miglior Corto e il Premio al Miglior Attore, il Premio alla Miglior Attrice, il Premio ai Migliori Dialoghi e il Premio alla Miglior Colonna Sonora. Per la sezione Videoclip Musicali sarà assegnato il Premio al Miglior Videoclip e per la Sezione Branded Entertainment sarà assegnato il Premio al Miglior Corto Branded Entertainment.

Durante il festival saranno organizzati incontri tra i protagonisti e il pubblico e sono previsti dibattiti, soprattutto per la sezione Videoclip, nel corso dei quali autori, registi, interpreti, esperti del settore e rappresentanti di case discografiche potranno ritrovarsi.

Gli incontri saranno un’occasione di lavoro per appassionati ed esperti oltre ad un’importante vetrina per i giovani autori italiani che cercano di muovere i primi passi nel mondo del cinema.

Tra i Partners istituzionali della 14a edizione di Cortinametraggio il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, SNGCI. Il Festival ha il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno, di Cortina Marketing e il Patrocinio del Comune Cortina d’Ampezzo, con loro la Rete Eventi Cultura, l’Anec, la Fice, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia.

Main sponsor del festival Medusa, Vision Distribution, Universal Music Publishing Group, Dolomia, Fare Cantine. Main Media Partner Radio Montecarlo, Vanity Fair. Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia di Cortina D’Ampezzo, Hotel de La Poste. Tra gli sponsor Augustus Color, Cubeolo ODT, Premiere Film.