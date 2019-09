Venezia 76 - Adults in the Room

Adults in the room di Costa-Gavras, tratto dal libro ononimo di Yanis Varoufakis, ministro delle finanze greco nel 2015, mostra le lunghe e tortuose trattative tra il governo ellenico e L’Eurogruppo per tentare di fronteggiare e affrontare la crisi e il tracollo della Grecia durante il governo Tsipras.

Adults in the room, appunto, sono le "grandi" personalità, che trattano e prendono, a porte chiuse, decisioni compiendo scelte di fondamentale importanza. _ Il film, narra la vicenda della crisi ellenica rivelando i dettagli del dietro le quinte, esplorando l’aspetto diplomatico e le strategie di potere e di gioco utilizzate dai "potenti"sul tavolo delle trattative.

Pur girato in parte in ambienti chiusi, volendo presentare gli estenuanti dialoghi tra le parti, Gavras riesce a realizzare un lavoro dinamico e stimolante, dove non rivestono importanza solo il luogo o le singole personalità, che vengono comunque ben dipinte e raffigurate, ma si evidenziano perfettamente l’atmosfera tesa che si respira, la tensione palpabile e la difficoltà, a volte, di stabilire un confine netto tra ciò che è giusto e ciò che non lo è.

Il risultato, data la tematica, avrebbe potuto essere più contorto, tortuoso e noioso, invece le scene risultano ben strutturate e il ritmo del film è scandito da dialoghi brillanti sostenuti da buone interpretazioni.

Per tutta la durata del film si respira la costante e frustrante percezione di un mancato incontro da cui non si riesce a venir fuori e che finisce per diventare una trappola senza vie d’uscita.

L’occhio di Gavras, mostra infatti, basandosi sugli scritti di Varoufakis, protagonista allora della vicenda, le difficoltà nel trovare un incontro, avendo scarsa possibilità di giungere a un compromesso se non quello di adeguarsi a certe regole imposte.

Nonostante tutto, il protagonista, interpretato da un eccezionale Christos Loulis è dipinto come un instancabile lottatore, fermo sulle sue posizioni e incapace di adeguarsi, di cedere o accettare soluzioni inaccettabili.

La percezione generale è quella di trovarsi in una sorta di teatrino dove a volte prevale la strategia, altre volte il gioco sottile e nascosto, più spesso, sono i meccanismi stessi a dettare le regole e a imprigionare i protanisti di questo dramma così reale.