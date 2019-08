Venezia 76: edizione speciale del Premio Kinéo, per la salvaguardia del pianeta

Dopo il successo del seminario dello scorso giugno tenutosi all’Arsenale di Venezia nell’ambito del Salone Nautico, organizzato in collaborazione col Comune di V­­enezia e l’Ufficio Regionale UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa, il Premio Kinéo continua il suo impegno per l’ambiente e la sua salvaguardia in collaborazione con enti ed istituzioni italiane ed internazionali.

L’edizione 2019 del Premio, vuole sottolineare quel cambio di passo mondiale necessario da parte di ognuno di noi per una maggiore consapevolezza per la difesa del pianeta. E che il cinema, in Italia e a livello internazionale, può essere uno strumento importantissimo per arrivare a raggiungere questo obiettivo.

Tre grandi iniziative saranno presentate in anteprima mondiale durante la Mostra del Cinema di Venezia.

La prima sarà, la versione italiana del tool kit realizzato dall’UNESCO: Ocean literacy for all. Uno straordinario volume, tradotto in cinque lingue e diffuso in 35 paesi nel mondo, che aiuta gli insegnanti a formare i ragazzi di tutte le età a conoscere e ad avere rispetto per il mare .

Il progetto Passion Sea, a cura dell’omonima Organizzazione non-profit, è dedicato ai giovani nei loro anni di formazione, unendo all’educazione, la creatività artistica per farli diventare consapevoli dell’importanza di proteggere mari, oceani, laghi e fiumi anche da adulti.

E lo SDG’s Action Festival delle Nazioni Unite. Il cinema per uno sviluppo sostenibile del nostro Pianeta.

Il Centro Sperimentale di Cinematografia, per un impegno civile del cinema a salvaguardia dell’ambiente.

Tra le istituzioni che hanno rinnovato il sostegno al Premio: ANICA, ANEC, il Centro Sperimentale di Cinematografia, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, La Biennale Cinema, la Direzione Generale Cinema del MIBAC e la Regione Veneto.