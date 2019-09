"No alle grandi navi", così riportano le maglie sfoggiate dalle attrici Maria Roveran, Roberta Da Soller e Nicoletta Maragno, durante il photocall ufficiale del film Effetto domino di Alessandro Rossetto, alla 76esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Dal 4 all’8 settembre al Venice Climate Camp, si terrà un campeggio per il clima organizzato dai comitati ambientali territoriali e con arrivi da tutta Europa. Questo succede proprio in una delle più suggestive spiagge del Lido di Venezia. L’attrice Roberta Da Soller sarà lì assieme ad altre personalità del mondo dello spettacolo ma non solo; ci saranno anche l’architetto, poeta e attivista ambientale nigeriano Nnimmo Bassey e l’attivista femminista mapuche dall’Argentina Moira Millàn, parte del movimento Ni una de menos e molti altri e altre ospiti. Un camp che è necessario per iniziare a invertire la marcia, ridurre il riscaldamento climatico, uscire dal fossile (in tutte le sue forme), decolonizzare l’economia globale responsabile del dramma delle migrazioni climatiche, rifiutare un sistema in cui la violenza sulla natura non umana si accompagna alle discriminazioni di genere, combattere un modello di gestione territoriale legato a grandi opere inutili e dannose, di cui le grandi Navi da crociera fanno parte.