Venezia 76: il fascino di Roberto Cerè incanta il red carpet

Quest’anno sul prestigioso red carpet della 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia hanno sfilato diverse star hollywoodiane: da Julie Andrews a Joaquin Phoenix, da Penelope Cruz a Johnny Depp. Tra i più acclamati dal pubblico, però, c’era anche Roberto Cerè, uno dei ’life coach’ più influenti a livello internazionale. Fondatore della Leadership Academy, il programma manageriale rivolto a imprenditori, liberi professionisti e marketing leader e Presidente del MICAP, il master di specializzazione in coaching ad alte prestazioni, i programmi formativi di Cerè sono seguiti da più di 100.000 persone, facendo di lui il primo coach italiano e il quarto mondiale per fatturato e numero di partecipanti.

Elegantissimo in smoking classico, Cerè ha sfilato sul red carpet insieme alla compagna Antonia Damijanidis, catalizzando l’attenzione dei numerosi fotografi presenti e del pubblico e dei curiosi accorsi in laguna.

Cerè - autore di best-seller come “Se vuoi puoi” e “Storie impossibili”, solo per citarne alcuni, prossimamente lo vedremo sul grande schermo in due film: “Free” e “Stay Calm”. Di recente, è stato premiato di recente al Festival del Cinema di Maratea per i suoi numerosi successi in campo professionale e per l’impegno profuso nel campo della solidarietà come Presidente della MICAP for Children Onlus, la Fondazione è impegnata ad aiutare – in Italia e nel mondo – quei bambini che sono stati abbandonati e traditi dalla vita contribuendo, per esempio, alla realizzazione di orfanotrofi in Tanzania, Kenya e Senegal, di progetti di inclusione sociale per bambini italiani con autismo e di spazi ad alta densità educativa in quartieri poveri d’Italia.

Tra i prossimi impegni di Roberto Cerè c’è quello che inserisce nell’ambito della Leadership Academy, un programma di cinque giorni che si tiene ogni due anni e che guida i partecipanti (solitamente liberi professionisti, imprenditori e commercianti) a diventare più capaci in 5 aree specifiche: persuasione, team building, leadership pratica, promozione, aumento del fatturato.

L’iniziativa si terrà dal 16 al 20 ottobre e quest’anno avrà come cornice la prestigiosa ed esclusiva Sala dei Principi di Monte Carlo.