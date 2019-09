Venezia 76 - Tutti i premi

Leone d’Oro miglior film:

Joker di Todd Phillips

Leone d’Argento Gran Premio della Giuria:

L’ufficiale e la spia di Roman Polanski

Leone d’Argento miglior Regia:

Roy Andersson per About Endlessness

Coppa Volpi migliore attrice:

Arian Ascaride per Gloria Mundi di Robert Guediguian

Coppa Volpi migliore attore: Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello

Premio per la miglior sceneggiatura:

Nr. 7 Cherry Lane, di Yonfan

Premio Speciale della Giuria: La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco

Premio Marcello Mastroianni miglior attore emergente:

Toby Wallace per Babyteeth di Shannon Murphy

Leone del Futuro, Premio Luigi De Laurentiis per un’Opera Prima:

You Will Die at 20, di Amjad Abu Alala

Settimana Internazionale della Critica

All this Victory (Jeedar El Sot) di Ahmad Ghossein (Libano, Francia, Qatar).

"Per aver saputo raccontare un tema non certo nuovo - la follia della guerra - con una forza espressiva e una tensione inedite e coinvolgenti: rinchiusi in una casa che è una trappola e anche un campo di battaglia, i cinque protagonisti accompagnano lo spettatore dentro un’esperienza che è insieme kafkiana e surreale, capace di tener inchiodato il pubblico con la forza della suspense".

GdA DIRECTOR’S AWARD

La Llorona di Jayro Bustamante

PREMIO DEL PUBLICO BNL

Promosso da BNL Gruppo BNP Paribas

Un Divan à Tunis di Manele Labidi

LABEL EUROPA CINEMAS

Boże Ciało di Jan Komasa.

PREMIO PER L’INCLUSIONE EDIPO RE

Boże Ciało di Jan Komasa

PREMIO SORRISO DIVERSO VENEZIA 2019

Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani

Premio Orizzonti per il miglior film:

Atlantis di Valenty Vasyanovych

Premio Orizzonti miglior regia:

Théo Court per Blanco en Blanco

Premio Speciale della giuria Orizzonti:

Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Premio Orizzonti per la migliore attrice:

Marta Nieto, per Madre

Premio Orizzonti per il migliore attore:

Sami Bouajila per Bik Eneich - Un fils

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura:

Jessica Palud, Philippe Lioret e Diastème per Revenir, di Jessica Palud

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio:

Darling, di Saim Sadiq

Premio Venezia Classici per il miglior film restaurato:

Estasi, di Gustav Machatý

Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema:

Babenco - Tell Me When I Die, di Bárbara Paz

Venice Virtual Reality - Miglior VR:

The Key, di Céline Tricart

Venice Virtual Reality - Miglior Esperienza:

A Linha, di Ricardo Laganaro

Venice Virtual Reality - Miglior storia:

Daughters of Chibok, di Joel Kachi Benson

Premio Lizzani

a Nevia di Nunzia De Stefano

Leoncino d’Oro

Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone

Premio Arca CinemaGiovani

Ema di Pablo Larraín

NuovoImaie Talent Award

Virginia Apicella per il film Nevia di Nunzia De Stefano e

Claudio Segaluscio per il film Sole di Carlo Sironi

Premi Francesco Pasinetti

Il sindaco del Rione Sanità di Mario Martone

Migliori attori: Francesco Di Leva e Massimiliano Gallo per Il sindaco del Rione Sanità

Migliore attrice: Valeria Golino

Miglior documentario Citizen Rosi, di Didi Gnocchi