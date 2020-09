VENEZIA77 - PREMI DAVID DI DONATELLO | Due nuovi progetti, sabato 5 settembre la presentazione

Sabato 5 settembre alle ore 11, il presidente dell’Accademia del Cinema Italiano, Piera Detassis, e l’attrice premio David, Claudia Gerini, dialogheranno sul cinema e il suo futuro, intervistate in diretta streaming sui canali social dell’Università Telematica Pegaso (Facebook e YouTube, @universitatelematicapegaso – UnipegasoChannel). L’incontro si svolgerà presso la Lounge Pegaso al Lido di Venezia, nel corso della 77a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

In quell’occasione sarà presentato il teaser-trailer della video serie Maestre, dedicata ai mestieri del cinema al femminile, un viaggio fra le grandi professionalità che lavorano dietro la macchina da presa, le più nascoste e cangianti, spesso le più determinanti. Le prime quattro masterclass del nuovo progetto David, a cura di Elisa Grando e Massimo Mascolo con la collaborazione di Federica Ceraolo, racconteranno – anche grazie a faccia a faccia arricchiti da scene di lavorazione ed episodi sul set – quattro diverse personalità e professionalità del nostro cinema: Lyda Patitucci approfondirà la regia, la regia di seconda unità e le scene d’azione, Daria D’Antonio parlerà della direzione della fotografia, Gaia Bussolati mostrerà come realizzare al meglio gli effetti visivi mentre Claudia Panzica analizzerà la fase di post-produzione. Alla presentazione saranno presenti Lyda Patitucci, Gaia Bussolati e Valentina Castellani Quinn. Le video-masterclass saranno pubblicate a partire dal 5 settembre sul sito www.daviddidonatello.it e attraverso i canali social dell’Accademia del Cinema Italiano che le mette a disposizione di scuole, istituti di formazione e università.

Un’ulteriore novità riguarda la newsletter mensile dell’Accademia, David News, destinata ai membri della giuria ma non solo, completamente rinnovata nella forma e nei contenuti: notizie, interviste, provocazioni, spunti di dialogo, iniziative e appuntamenti, David News racconta tutto quello che gravita intorno al "Mondo David”, dunque l’universo del cinema italiano. Il primo numero è uno Speciale Venezia: oltre all’albo d’oro di tutti i vincitori David presenti quest’anno nelle varie sezioni del festival, David News include le interviste esclusive ai produttori dei quattro film italiani in concorso a Venezia 77 con le loro ricette per prepararsi al vero avvio della stagione cinematografica in autunno. I contenuti della newsletter saranno anche fruibili per tutti sul sito www.davidnews.it.

Con questi due nuovi progetti, l’Accademia del Cinema Italiano decide di non fermarsi ed evolvere con il mutare del panorama audiovisivo, sociale e di genere, abbracciando l’idea di inclusione e diversità, e proponendosi di camminare a fianco del cinema, delle associazioni e dei creatori durante tutto l’anno.