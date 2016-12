VI PRESENTO JACK QUERALT - IO, IL CINEMA E LE DONNE: UN APPETITO INARRESTABILE!

L’attore spagnolo nella capitale per promuovere il suo film italiano diretto da Riccardo Sesani in Canto Finale accanto a Brando Giorgi e Jun Ichikawa.

"Credo nel karma della reincarnazione ... sono un’anima antica con tante vite vissute e molto tempo fa sono stato un gladiatore di Pompei dove ho salvato migliaia di italiani. Ho girato l’Italia, ho visitato il Colosseo, facendo del bene e l’immagine che avevo in quella vita è molto simile a quella che ho adesso… è per questo che l’Italia mi accoglie con le braccia aperte". Esordisce così Jack Queralt, con questa prefazione alla nostra intervista..... "Sono un guerriero della luce, cerco la spiritualità e quello che sono dentro di me. Conosci te stesso nella meditazione e nel silenzio. La maggior parte della gente si perde nel buio e non trova la strada per arrivare alla luce”.

1) CHI E’ JACK QUERALT? SONO UN CONQUISTATORE DEL MONDO, SONO UN AMANTE DELLA VITA, UN’ ANIMA LIBERA E UN UOMO CHE SI LASCIA GUIDARE DALL’IMPULSO DEL CUORE ( PER CIO’ CHE SENTO): SONO UNA PERSONA MOLTO UMILE CON GRANDI SOGNI, ILLUSIONI E TANTO AMORE DA DARE. AMO IL CINEMA ED IL CINEMA E’ LA MIA VITA. AMO LA BELLEZZA DELLE PERSONE, AMMIRO LE GRANDI PERSONE, QUELLE PERSONE CHE SONO ARTISTI CONSACRATI E MI PIACE IMPARARE DA LORO, ASCOLTARLI E CONDIVIDERE CON LORO SENTIMENTI SIA A LIVELLO ARTISTICO CHE A LIVELLO UMANO. HO LASCIATO L’EGO DA UNA PARTE ANCHE SE QUESTO NON PUO’ SPARIRE PERCHE’ FA PARTE DI NOI, NON LO NASCONDO MA NEANCHE POSSO POTENZIARLO, PERCHE’ ALTRIMENTI MI ROVINO. CI DEVE ESSERE UN EQUILIBRIO!

2) SEI UN NARCISISTA? NO AMO ME STESSO, MA NON IN MANIERA NARCISISTICA. AMO IL MIO INTERIORE E LA CRESCITA CHE NE DERIVA. CURO LA MIA PERSONA PER STARE BENE CON ME STESSO E PER IL LAVORO CHE FACCIO.

3) COSA SIGNIFICA PER TE ESSERE ATTORE? POTER ESPRIMERE ED ENTRARE NEL PENSIERO UNIVERSALE DI TANTI ESSERE UMANI CHE VIVONO SU QUESTO MONDO ED ESSERE PARTE CON IL TUTTO PERCHE’ MENTRE SEI NELLO SCENARIO SEI QUEL PERSONAGGIO E SEI FUORI DI TE.

4) C’E’ UN PERSONAGGIO PARTICOLARE A CUI SEI PIU’ AFFEZIONATO? SI. IL PERSONAGGIO DI UN FILM WESTERN CHE HO FATTO E CHE STA TRIONFANDO IN AMERICA (SIX BULLETS TO HELL) CHARLIE CRUZ ALIAS BAD BOY DISTRIBUITO PER USA E CANADA. MI PIACE LAVORARE SUI PERSONAGGI THRILLER E PSICOLOGICI, QUELLI CHE ESPLORANO LA MENTE UMANA. MI PIACEREBBE FARE UN UOMO CON 2 FACCE COME DOTTOR JEKILL E MR HYDE. NEL FILM DI CAPA NEGRA EL BANDOLER, HO INTERPRETATO UN PERSONAGGIO CHE DI GIORNO ERA UN VENDITORE AMBULANTE CONQUISTATORE DI DONNE ( SONO UN AMANTE PERFETTO, SONO LIBERO NON AMO LA MONTONIA, MI CAPITA SPESSO NELLA VITA MA ANCHE NEL CINEMA) E DI NOTTE ERA UN GIUSTIZIERE COME UN BANDOLER ( VESTITO DI NERO COME ZORRO). IN QUESTO FILM SONO ATTORE E PRODUTTORE. USCITA NOVEMBRE 2016 SPAGNA.

5) HAI LAVORATO NEL NOSTRO PAESE COME TI SEI TROVATO IN ITALIA ? CHE DIFFERENZE TROVI NEL LAVORO TRA QUI E LA SPAGNA E QUALI ALTRI PROGETTI HAI ? LA PARTE DELLA MIA CARRIERA PIU’ IMPORTANTE L’ HO AVUTA IN ITALIA PERCHE’ HO VISSUTO QUI 5 ANNI. QUI MI SENTO A CASA E GLI ITALIANI MI HANNO APERTO LE LORO PORTE. HO IMPARATO TANTO CON GENTE DELLA VECCHIA SCUOLA, HO LAVORATO CON TERENCE HILL.... LAVORARE CON LUI E’ STATO UN ONORE PERCHE’ DA PICCOLO HO VISTO TUTTI I SUOI FILM INSIEME A BUD SPENCER, CHE OGGI CI HA LASCIATO PURTROPPO..... TROVARMI SUL SET CON LUI MI E’ SEMBRATO UN SOGNO. SONO L’UNICO CHE GLI HO SALVATO LA VITA SUL SET DI DON MATTEO. E’ STATO UN MITO PER ME. QUI IN ITALIA HO TROVATO LA MIA FORTUNA. SENTO PIU’ CREATIVITA’ E SE ANCHE C’E’ TANTA CONCORRENZA GLI ADDETTI AI LAVORI HANNO VISTO IN ME IL TALENTO E LA PROFESSIONE. IN SPAGNA NON MI HANNO CONSIDERATO COME QUI. ORA INVECE DOPO IL LAVORO FATTO NEL VOSTRO PAESE, ANCHE LA MIA PATRIA HA PIU’ RISPETTO DEL MIO LAVORO D’ATTORE. INFATTI HO GIRATO UN CORTOMETRAGGIO CON IL REGISTA E PRODUTTORE DANI VILLANUEVA CHE HA VINTO LA PALMA D’ORO A CANNES 2016. L’ULTIMO CORTOMETRAGGIO CHE SI PRESENTA QUEST’ESTATA IN SPAGNA E’ PRODOTTO DA LUI. (EL IDOLO)

6)CANTO FINALE, UN PROGETTO TUTTO ITALIANO, DOVE SEI PROTAGONISTA, RACCONTACI QUESTA ESPERIENZA. E’ BASATO SULL’ ILLUSIONE E SUI SOGNI, L’AMORE PER IL CINEMA E PER UNA RAGAZZA ( CHIARA INTERPRETATA DA JUNI ICHIKAWA ). NELLA STORIA IL PROTAGONISTA , (CLAUDIO) SI RENDE CONTO CHE LA COSA PIU IMPORTANTE NELLA VITA E’ L’AMORE.

7)C’E ‘QUALCOSA DI TE NEL PERSONAGGIO? SI QUESTO SOGNO CHE IL PERSONAGGIO HA DI LAVORARE NEL MONDO DEL CINEMA, E’ UGUALE ANCHE PER ME, QUINDI HO DATO PARTE DI ME AL PERSONAGGIO, HO TRASMESSO LA MIA PASSIONE PER IL CINEMA. QUESTO PERCORSO CHE LUI FA NEL FILM, IL CONFRONTO CON IL FRATELLO (INTERPRETATO DA BRANDO GIORGI) ED IL SOGNO DI FARE COME REGISTA UN FILM SUL PICCOLO PRINCIPE E L’IDEA DI UN BAMBINO SOGNATORE. ANCHE IO COME IL PERSONAGGIO HO IL MIO MONDO INTERIORE ATTAVERSO IL QUALE VOGLIO CAMBIARE LA REALTA’ ESTERNA , PERCHE’ QUANDO TU CAMBI IL TUO IO SEI CAPACE DI CAMBIARE QUALSIASI COSA... SE TU RICONOSCI TE STESSO E NE SEI COSCIENTE ED APRI LA TUA COSCIENZA CON IL TUO UNIVERSO E VIVI CON QUESTA TUA IDEOLOGIA..... IL RESTO VIENE DA SE , SE TU NON CI SEI IL MONDO SE NE FREGA. SE TU VIVI CON LA PARTE DIVINA IL MONDO TI AMA. PERCHE’ SEI PARTE DELLA BELLEZZA DI QUESTO MONDO.

8) PARLIAMO DELLA TUIA VITA E DEL TUO RAPPORTO CON LE DONNE? SONO STATO UN DON GIOVANNI HO AVUTO TANTE DONNE E MILF PERCHE’ ( E QUASI SEMPRE DONNE PIU’ GRANDI DI ME) SONO STATO UN TOYBOY, MI USAVANO PER IL SESSO; VOGLIO DIRE CHE HO AVUTO PIU’ RAPPORTI PASSIONALE, CARNALI CHE SENTIMENTALI. TANTE VOLTE SI CONFONDE L’AMORE CON LA PASSIONE DEI SENSI. STORIE MAGICHE CHE PERO’ ALLA FINE SONO FINITE PERCHE’ NON TROVAVO IN LORO, L’AUTENTICITA’ DI UN RAPPORTO VERO, (LA DONNA DELLA MIA VITA). ERANO STORIE BASATE SUI SENSI PIU’ CHE SUI SENTIMENTI.

9) COSA TI HANNO LASCIATO QUESTE STORIE? HO CAPITO MOLTE COSE DA QUESTE STORIE, SONO DIVENTATO UN UOMO. HO IMPARATO AD ESSERE UN PADRE ( HO AVUTO UN FIGLIO CHE HA 2 ANNI). HO FATTO TANTA EMPATIA, HO IMPARATO MOLTE COSE SULLA VITA.. CERCO UN’ AMORE PIU’ COMPLETO, SPIRITUALE, DOVE CI SONO I VALORI, DOVE C’E’ LAMORE PURO, COMPLETO E RISPETTO. CREDO IN DIO, CREDO IN GESU’ MA NON PER QUELLO CHE DICE LA CHIESA. CREDO CHE CON LA VITA CHE VA AVANTI, OGNUNO DEVE RIEMPIRE IL SUO SPIRITO DI BELLEZZA PER ARRIVARE ALLA LUCE E A GESU’. NOI SIAMO DIO. CERCO LA BELLEZZA SPIRITUALE NELLE PERSONE. LA FEDE CHE OGNUNO PORTA DENTRO DI SE’. LA DIVINITA’ E DENTRO DI NOI.

10) NELLA SCALA DEI TUOI VALORI COSA METTI AL PRIMO POSTO? LA COSA PIU IMPORTANTE PER ME E’ L’AMORE UNIVERSALE ( amore per il cinema, amore per la vita, per le persone, per gli animali, per tutto quello che ha vita è ed ha speranza: ognuno ha il suo percorso ed il mio è con le persone che hanno amore, bellezza ,spiritualità e umiltà) Imparo molto da mio figlio, lui mi ha fatto capire cose l’ amore vero, mi fa vedere che Dio esiste. Mi fa crescere e mi fa essere così piccolo e allo stesso tempo innamorato di lui ogni secondo. Credo che non ho mai conosciuto Amore più grande fino ad ora e soffro perche purtroppo lo vedo poco.