VIDEOGAME - Online il bando dell’edizione 2021 del Premio Archivio Videoludico

Con l’obiettivo di valorizzare il lavoro di ricerca svolto all’interno delle Università italiane, l’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna – in collaborazione con la Cattedra di Semiotica dei Nuovi Media, con il patrocinio del Dipartimento delle Arti (DAR) dell’Università di Bologna e di IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) – presenta l’edizione 2021 del Premio Archivio Videoludico per le migliori tesi di laurea (triennale, specialistica o magistrale, diploma accademico di primo e secondo livello per le Accademie delle Belle Arti) che abbiano per argomento il videogioco e ne propongano un’analisi critica in prospettiva storica, mediologica, inter- e transmediale, educativa, psicologica, sociale, economica, estetica.

Una giuria, composta da rappresentanti di ciascun ente promotore, individuerà i migliori tre lavori provenienti dai laureati di tutte le Università e le Accademie di Belle Arti italiane. Le tesi selezionate verranno premiate con la pubblicazione nella sezione Archivio Videoludico del sito della Cineteca di Bologna e con alcune delle ultime pubblicazioni delle Edizioni Cineteca di Bologna. Il primo classificato riceverà un premio in denaro del valore di 1.000 euro, messo a disposizione dall’Archivio Videoludico. I vincitori verranno annunciati nel mese di novembre 2021.

Il bando integrale è disponibile sul sito della Cineteca di Bologna, nella sezione Premio AV dell’Archivio Videoludico (www.cinetecadibologna.it/arc...).

L’ARCHIVIO VIDEOLUDICO DELLA CINETECA DI BOLOGNA

L’Archivio Videoludico della Fondazione Cineteca di Bologna nasce nel marzo 2009 con il duplice obiettivo di salvaguardare il patrimonio storico videoludico e promuovere un percorso di riflessione e di analisi che testimoni l’importanza culturale e sociale del medium. Ad aprile 2021 sono più di 6000 i titoli presenti in catalogo e 35 le piattaforme di gioco a disposizione del pubblico. Gli utenti possono accedere gratuitamente al materiale mediante apposite postazioni allestite negli spazi della Biblioteca

Renzo Renzi. A luglio 2013 l’Archivio ha inaugurato il Centro Studi AV, che raccoglie libri, tesi, film e riviste sul videogioco, a disposizione di chiunque desideri fare ricerca.

Per maggiori informazioni:

Andrea Dresseno

Archivio Videoludico

Biblioteca Renzo Renzi Piazzetta Pier Paolo Pasolini 3/b, Bologna

andrea.dresseno@cineteca.bologna.it

www.cinetecadibologna.it