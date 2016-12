’Videotape’ – il teenmovie di Luna Saracino e Fabrizio Antonacci arriva su Indiegogo

I giovani filmmaker romani Luna Saracino e Fabrizio Antonacci stanno per realizzare il loro primo cortometraggio, Videotape, ambientato in una provincia romana incontaminata e ricca di (spiacevoli) sorprese. Noi li abbiamo incontrati al Fantafestival di Roma e il loro progetto ci ha affascinato!

Provincia romana, estate del ‘93. In cima a una vallata, quattro ragazzi hanno costruito un piccolo rifugio in cui trascorrere i pomeriggi dopo la scuola. In uno di quei pomeriggi, i ragazzi imbracciano le loro biciclette e si avventurano lungo i sentieri dei Monti della Tolfa. Improvvisamente, si imbattono in un bellissimo casale medievale. Non lo sanno ancora, ma quello che troveranno al suo interno cambierà per sempre le loro esistenze.

Ecco un primo teaser del corto:

https://vimeo.com/170270774

Scritto e diretto a quattro mani da Luna Saracino e Fabrizio Antonacci (con l’aiuto e il supporto di Alberico Bartoccini, aiuto regia e assistente di produzione di questo piccolo ma ambizioso progetto), Videotape è un cortometraggio che, attraverso le avventure di un gruppo di adolescenti, si fa portavoce – in qualche modo – di chi non ha il coraggio e la forza di parlare, abbattendo quel muro di omertà che circonda troppo spesso i giovani del nostro tempo. In questo senso, Videotape può diventare manifesto di un’adolescenza libera, che merita di restare “pura” e si fa portavoce, in qualche modo, anche di chi, quella purezza, non può più agognarla.

Non è un vero e proprio horror, dal punto di vista visivo, ma lo è sicuramente da quello dei contenuti: se la prima parte sarà scanzonata e spensierata come lo erano (e in parte sono) le vite dei giovanissimi, la seconda parte sarà drammatica e sincopata, fino all’arrivo dell’inesorabile – e drammatico – finale. Il cortometraggio (che ricorda un po’ i grandi classici anni 80 alla Goonies, Stand by Me e IT) è in preproduzione: i suoi creatori hanno messo su una campagna di Crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo, visibile al seguente indirizzo: igg.me/at/videotape. Le riprese, invece, cominceranno il 5 agosto 2016.

"Abbiamo deciso di girare Videotape – sottolinea Luna Saracino - perché vogliamo mettere in scena un racconto generazionale e universale allo stesso tempo: la scelta di ambientare questa nostra storia in un periodo che va dagli anni Ottanta all’inizio degli anni Novanta è dovuta al fatto che gli adolescenti nati e cresciuti dopo il 2000 hanno perduto prematuramente quella purezza e quella ingenuità tipiche, invece, delle generazioni precedenti".

A rendere la narrazione ancora più efficace ci saranno i paesaggi incontaminati immersi nella natura di Tolfa, Allumiere e Bracciano (la meravigliosa campagna in provincia di Roma): il cuore verde della provincia romana è lo scenario perfetto per raccontare una storia come questa, fatta di avventure ma anche – e soprattutto – di scoperte.

A supporto di questa narrazione, ci saranno le musiche evocative del gruppo musicale synthwave Dance with the Dead: l’ascolto di questi brani lascia un retrogusto nostalgico e un po’ aspro perfetto per descrivere, musicalmente, le scene portanti del film.

Per maggiori info sul progetto:

www.videotape-shortfilm.com/

www.facebook.com/VideotapeSh...

Indiegogo: igg.me/at/videotape

Instagram: Videotape.shortfilm

Twitter: @Videotapemovie