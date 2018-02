Prossimo Village dal 9 all’11 Marzo 2018

La storia:

Il Village Music Academy nasce nel 2010 dall’incontro tra il Maestro Vincenzo Capasso, noto autore discografico e da più di vent’anni inserito in questo ambiente, e l’Avv. Concetta Petti, Manager di artisti emergenti, esperta in diritto d’autore e relatore di Area Sanremo.

Si tratta di un’ “Accademia nazionale dello spettacolo” che svolge un’ attività di scouting, di formazione attraverso lezioni con docenti big, di promozione attraverso l’inserimento in casting, musical e live di carattere nazionale di artisti emergenti.

Le lezioni:

vengono affrontate all’interno dell’accademia e riguardano le materie del canto, del ballo e della recitazione. Una grande realtà, quella del village che conta circa 400 iscritti, artisti emergenti provenienti da tutta Italia, selezionati e inseriti nel percorso formativo e di crescita professionale che l’accademia offre. La notevole mole di iscritti trova la sua ragion d’essere nelle innumerevoli audizioni che i nostri rappresentanti tengono in tutta Italia, specie nel centro-sud, e anche nella notevole partecipazione di coloro che Vi giungono. Tali audizioni vengono organizzate dai vari Agenti di zona (Lazio, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, ecc.) che diffondono il progetto e/o scopo della società e organizzano le varie tappe di audizioni. Le medesime audizioni sono mirate a conoscere artisti con notevole potenziale artistico e a invitarli ad iscriversi e a prendere parte ai corsi di formazione che offre il village.

I Corsi:

vengono svolti mediante 4 incontri mensili che hanno luogo presso la struttura alberghiera “Hotel Novotel”, sita in Caserta sud. Specificamente nei mesi di febbraio, marzo settembre e ottobre, in date prefissate, generalmente weekend, gli artisti selezionati e provenienti da tutta Italia si recano presso la struttura per effettuare laboratori artistici che vengono tenuti dai docenti, selezionati anch’essi a loro volta tra i personaggi più affermati e referenziati appartenenti al mondo della musica e dello spettacolo.

Ecco alcuni nomi che vi hanno preso parte:

Charlie Rapino: Produttore discografico internazionale, docenti di “AMICI” e talent scout Stefano Senardi: Produttore discografico e Direttore artistico di “Area Sanremo” Fabrizio Berlicnioni: Autore Mediaset Omar Bouriki: Autore Mediaset Mario Maellaro: Regista Mediaset Tommaso Martinelli: Giornalista di testate nazionali e membro della sala stampa del Festival di Sanremo Capasso Vincenzo: Autore discografico di Mina, Finzio, ecc. Fabio Lazzara: vocolo artistico e vocal trainer Stefano Bontempi: Coreografo internazionale Matteo Tateo: produttore discografico e responsabile “Area Sanremo Tour” Regione Puglia; Luca Bechelli: arrangiatore e compositore di fama nazionale Luigi Loper: conduttore e autore TV Sky Claudio Guerrini: Speaker RDS Enzo Campagnoli: Vocal Coach di Amici e Direttore d’Orchestra del Festival di Sanremo Marco Falaguarta: attore fiction Mediaset Nicola Auletta: Registra teatrale Rino Cirillo: Stradafacendo Events Concetta Petti: esperta in diritto d’autore e relatore di Area Sanremo …e tanti altri… I summenzionati corsi che la società offre oltre a formare gli artisti influiscono psicologicamente e in modo positivo sugli stessi dando loro la possibilità di formarsi artisticamente e in modo adeguato, di mettersi in gioco, di coltivare una passione, di confrontarsi, di emozionarsi e di UNIRSI . Ciò viene reso possibile data la forte mole di partecipanti di cui vanta il “ village”, mole che genera ed è capace di creare all’interno delle sue attività una forte componente “AGGREGATIVA” riportando quindi anche una funzione di carattere educativo/sociale.

Gli iscritti al village vengono poi ripresi con lo scopo di abituarli ad interfacciarsi con una telecamera e dopo le lezioni nella serata del sabato prendono parte ad un serale/spettacolo consistente in una sfida tra di loro, capitanati dai coach con i quali si sono interfacciati durante le lezioni.

Una vera e propria “gara” gestita con uno spirito di sana competizione che nello stesso tempo ha come scopo quello di stimolare gli artisti e soprattutto di metterli in condizioni di confrontarsi tra loro, di imparare a gestire un palco e di esibirsi di fronte ad una giuria di alto spessore artistico. Tanti sono i successi che registra il Village Music Academy: dai più piccoli lanciati in trasmissione come “Ti lascio una canzone ” ( Rai Uno) a “Io canto ” (Canale 5 ) e da ultimo a “The little big show” (Canale 5), fino ai più grandi inseriti in trasmissioni come “X factor” (Sky), “The voice” (Rai Due), “Nemo” (Rai Due) , “The winner is” (Canale 5); ancora lodevoli sono le tante collaborazioni strette con i grandi marchi come “Area Sanremo”.

Prossimo Village: dal 9 all’11 Marzo !!!

– Amministratore: Avv. CONCETTA PETTI –

Direttore Artistico: M° VINCENZO CAPASSO –

Legale: Avv. PIETRO PETTI.

In alternativa invia una email a connypetti@yahoo.it

o chiama allo 0811900455

Facebook: www.facebook.com/Village-Mus...