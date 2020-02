Virtus Roma all’inaugurazione del playground nel Parco di Val Cannuta

Mattinata di sport e sociale per la Virtus Roma che ha avuto il piacere, su invito dell’amministrazione Comunale, di partecipare all’inaugurazione del nuovo playground nel Parco di Val Cannuta cerimoniata della Sindaca Virginia Raggi, alla presenza anche della Presidente del XIII Municipio Giuseppina Castagnetta e del rappresentante del CONI Regionale Lazio per il XIII Municipio, Antonio Ranalli. La Virtus Roma, presente con una delegazione di staff e giocatori di prima squadra e settore giovanile, ha aderito con orgoglio all’iniziativa che va nella direzione degli ideali promossi dal progetto VIRTUS WITH US: avvicinare il più possibile i giovani al nostro meraviglioso sport; proprio per questo l’apertura di playground che permettano ai ragazzi di divertirsi con la pallacanestro è una notizia da accogliere con grande entusiasmo. I ragazzi della Virtus Roma hanno poi fatto divertire gli alunni delle scuole “Papa Wojtyla” e “XXI Aprile” giocando insieme sul campo appena inaugurato.