VISIONI CORTE: i premi dell’VIII edizione del festival di corti internazionali

Si è conclusa sabato sera, con successo, presso il Cinema Teatro Ariston di Gaeta, l’8^ edizione di Visioni Corte International Short Film Festival, che si è svolto dal 21 al 28 Settembre 2019. Otto giorni intensi di proiezioni di cortometraggi provenienti da tutto il mondo, ben 71, per le diverse categorie in gara ovvero fiction internazionale e italiana, animazione, documentario e la nuova sezione dedicata alle opere in realtà virtuale. Ospite della cerimonia di premiazione è stata l’attrice Tosca d’Aquino.

L’8^ edizione – sostenuta dalla Direzione Generale Cinema del Mibac – è stata dedicata al Maestro Sergio Leone, che in questo 2019 avrebbe compiuto 90 anni e al contempo ricorre il 30° anno della sua scomparsa. In suo onore è stata allestita una bellissima mostra fotografica con immagini – molte inedite – provenienti dall’archivio della Cineteca Nazionale nel suggestivo ex ospedale medievale Ipab SS. Annunziata con il supporto delle associazioni AnteOmnia e I tesori dell’Arte. Straordinaria l’affluenza. Proprio con Leone si è aperta la serata conclusiva del festival con un video-tributo contenente un montaggio di scene tratte dai suoi film con l’accompagnamento dal vivo della Maestra d’arpa Vanessa D’Aversa. È stato proiettato anche il cortometraggio “Per un pugno di banane” per la regia di Daniele Forte e un cast d’eccezione, i ragazzi Centro Diurno “La Tartaruga” (Asl Roma 1).

Sono poi stati assegnati i premi delle 5 categorie in gara, oltre ai premi tecnici e speciali per i cortometraggi che sono stati visionati dalla Giuria Tecnica, presieduta dal regista Luigi Parisi e formata da Filippo Kalomenìdis, sceneggiatore e autore di serie TV, dal regista italo-marocchino Elia Moutamid, Alice Rotiroti, sceneggiatrice e regista, e infine i critici cinematografici Roberto Donati e Alessandro Izzi.

TUTTI I VINCITORI

CortoAnimation: APRES LA PLUIE (Dopo la pioggia) regia di Valérian DESTERNE, Rebecca BLACK, Céline COLLIN, Juan Olarte, Juan Pablo DE LA ROSA ZALAMEA, Carlos Osmar SALAZAR TORNERO e Lucile PALOMINO – tutti studenti della prestigiosa scuola d’animazione francese MoPa. Nazione Francia.

CortoDoc: WE LISTEN, regia di Roberta De Paoli, nazione Italia.

CortoFiction Italia: FINO ALLA FINE, regia di Giovanni Dota.

CortoFiction International: A L’AUBE, regia di Julien Trauman, nazione Francia.

CortoVirtual: RONE, regia di Lester Francois, nazione Australia.

Menzione speciale: Un tipico nome da bambino povero, regia di Emanuele Aldrovandi, nazionale Italia

Miglior attore: Tsahi Halevi per “Pigua” (Israele)

Miglior attrice: Donatella Finocchiaro per “She fights” (Italia)

Miglior regia: Matteo Petrelli per “Vetro” (Italia)

Miglior sceneggiatura: Yonatan Shehoah per “Pigua” (Israele)

Miglior fotografia: Vladan Radovic per “Insane Love” (Italia)

Miglior montaggio: Yuval Orr per “Skin” (Usa)

Miglior musica originale: “Erin Buhr” per “A snake marked” di Juan Riedinger (Canada)

Premio Fedic: “Insane Love” di Eitan Pitigliani (Italia)

Premio CSC: “Baradar” di Beppe Tufarulo (Italia)

Premio del Pubblico: “Tweet tweet” di di Zhanna Bekmambetova (Russia)

Dichiara il direttore artistico Gisella Calabrese: “È stata una edizione molto ricca di contenuti, con un’ottima affluenza di pubblico, sempre più interessato ed esigente. La qualità delle opere in gara è stata davvero di alto livello, con diverse anteprime italiane. Molto apprezzata anche la mostra fotografica dedicata al Maestro Sergio Leone, che ha impreziosito tutta la programmazione, grazie alla particolare partnership con il Centro Sperimentale di Cinematografia con il quale il festival continuerà a collaborare in futuro per altri eventi speciali. Anche quest’anno abbiamo raggiunto un nuovo record con oltre 1200 opere giunte da tutto il mondo, segno di una sempre più crescente attenzione da parte di registi e produttori verso il progetto ‘Visioni Corte’ che pone al centro la qualità della selezione”.