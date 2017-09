Visioni Corte International Short Film Festival L’ex fabbrica Sieci al centro di un convegno sull’archeologia industriale

Proseguono con successo gli appuntamenti culturali all’interno della VI edizione di Visioni Corte International Short Film Festival. Dopo l’omaggio a Totò, in occasione dei 50 anni dalla morte, con ospite la nipote Elena Anticoli De Curtis, giovedì 14 settembre alle ore 17.00, nel Castello Baronale di Minturno (LT), si terrà il Convegno “Le Sieci: una visione per il futuro” dedicato alla ex fabbrica di laterizi sita sul lungomare di Scauri. Per l’occasione sarà proiettato in anteprima internazionale il breve documentario “La Cattedrale sul Mare” a cura del giornalista Giuseppe Mallozzi e del videomaker Dafni Scotese. Tale video offre l’occasione per indagare e riflettere in modo più ampio sulla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio industriale dismesso.

I vari interventi – che hanno come filo conduttore unico il tema dell’archeologia industriale – consentono di creare un racconto condiviso attraverso una sequenza diversificata di esperienze, punti di vista, metodologie operative e progettuali che consentono finalmente di ripensare “Le Sieci” come fabbrica di cultura.

Si tratterà del problema della riconversione degli spazi dismessi, dell’opportunità del riuso, del tema più ampio della riqualificazione e rigenerazione urbana, della possibilità di sperimentare processi di progettazione partecipata, tutto nell’ottica di attivare un processo di conoscenza del bene Sieci che porti in primis al recupero della memoria collettiva generativo di un più ampio processo di riappropriazione e riattivazione della fabbrica che costituisce uno dei più forti elementi di identità della comunità. Per gli architetti l’evento sarà valido per l’attribuzione dei CFP. A seguire, alle ore 20,30, la quarta serata di cortometraggi in gara. Tra le dodici opere figurano anche “A casa mia” di Mario Piredda, premiato con il David di Donatello 2017, e “Samedi Cinema” di Mamadou Dia (Senegal), presentato a Venezia 73 e al Toronto International Film Festival.

Convegno “Le Sieci: una visioni per il futuro”

PROGRAMMA

Introduzione

Gisella Calabrese

Direttore artistico “Visioni Corte”

Saluti istituzionali

Antonio Signore, Presidente dell’Associazione ”Il Futuro Le Sieci” Massimo Rosolini, Presidente dell’Ordine degli Architetti di Latina Edoardo Currà, Vicepresidente AIPAI, Associazione italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale

Proiezione documentario breve

“La Cattedrale sul Mare”

di Giuseppe Mallozzi e Dafni Scotese

Apertura dei lavori

Cettina Lenza – Moderatore

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

La fabbrica del secondo ‘900 storia e prospettive

Francesca Castanò

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”

Il patrimonio industriale come risorsa innovativa per le comunità locali

Jacopo Ibello e Maria Concetta Perfetto

Presidente e vicepresidente dell’Associazione “Save Industrial Heritage”

Partecipazione, Memoria e Sperimentazione, l’esperienza di Manifattura Urbana associazione culturale

Francesco Fulvi e Giulia D’ambrosio

Presidente e vicepresidente dell’Associazione “Manifattura Urbana”

Proposta per il recupero dell’area del Consorzio agrario provinciale di Latina: questioni di metodo

Pietro Cefaly

Direttore scientifico della Casa dell’Architettura di Latina

Umberto Pasquini e la fabbrica SIECI: la “cattedrale in riva al mare”

Maria Teresa D’Urso

Presidente Archeoclub sezione Minturnae

Conclusioni

Gerardo Stefanelli

Sindaco del Comune di Minturno

Dibattito

Comitato scientifico e coordinamento generale: Prof.ssa Maria Teresa D’Urso, Arch. Francesca Fiore, Arch. Angela Pecorario Martucci, Arch. Nicola Pimpinella.

-Per gli architetti l’evento sarà valido per l’attribuzione dei CFP-

Enti patrocinatori:

Associazione “il Futuro le Sieci”

Ordine degli Architetti di Latina

Casa dell’Architettura di Latina

AIPAI, Associazione italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale

Associazione “Save Industrial Heritage”

Associazione “Manifattura Urbana”