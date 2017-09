Visioni Corte International Short Film Festival: La VI edizione ottiene la Medaglia del Presidente della Repubblica

La VI edizione di Visioni Corte International Short Film Festival ha ottenuto la Medaglia del Presidente della Repubblica. Un ambito riconoscimento che si va a sommare all’alto patrocinio del Parlamento Europeo e al patrocinio da ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo oltre che del sostegno della Regione Lazio – Assessorato alla Cultura. La medaglia di rappresentanza è un riconoscimento che viene attribuito dal Presidente della Repubblica a un limitato numero di iniziative di interesse culturale, scientifico, artistico, sportivo e sociale.

“Siamo felicissimi, onorati, di questo alto riconoscimento per questa sesta edizione che sta ricevendo tanti consensi. E’ un ulteriore stimolo a fare sempre meglio e alzare ancor di più il livello qualitativo degli eventi in programma. In questi giorni il pubblico ha letteralmente riempito il Castello Baronale ed è stato molto attento ai vari cortometraggi in gara”, dichiara Gisella Calabrese, direttore artistico del festival.

Intanto per Venerdì 16 Settembre, alle ore 18, si terrà l’ultimo evento speciale nel quale si parlerà di fumetti al cinema. Sarà presentato il libro “DC vs Marvel: infinity war. Nuove coniugazioni anche italiane del comic book movie nell’era del crossover” di Giovanni Spagnoletti e Alessandro Izzi.

Infine, grande attesa per la serata finale di sabato 16 settembre con l’ospite d’onore Fortunato Cerlino. Durante la serata saranno premiati i migliori corti di ogni singola categoria (animazione, documentario, fiction internazionale, fiction italiana, videoclip) e consegnati i premi speciali (miglior regia, attore e attrice, sceneggiatura, montaggio, fotografia).

L’OSPITE D’ONORE. Ospite d’Onore della serata di premiazione sarà Fortunato Cerlino, il Don Pietro Savastano della fortunata serie tv “Gomorra”. Prima di giungere al successo televisivo, Cerlino ha alle spalle una lunga carriera teatrale. E’ approdato anche alla fiction internazionale con “Hannibal” e al cinema con “I Falchi”. Si diploma nel 1991 all’Accademia d’arte drammatica della Calabria diretta da Alvaro Piccardi e Luciano Lucignani. Già nel 1990 riceve l’attestato di triennio dell’Accademia del teatro Diana - a Napoli - diretta da Guglielmo Guidi. Negli anni ’90 sono innumerevoli i viaggi all’estero per studi e seminari di improvvisazione ed impostazione vocale e del linguaggio del corpo. Nel 1995 è intrattenitore presso Harrods in Londra. Nel 2000 fa parte del progetto Cechov diretto da Anton Milenin. Nel 2006 presso il Centro Teatrale Santa Cristina partecipa alla Scuola di perfezionamento diretta da Luca Ronconi.

Nutrito il suo curriculum teatrale. Tra i suoi tanti lavori si ricordano nel 2007 "Fahrenheit 451" di R. Bradbury con la regia di Luca Ronconi e nel 2011 "Se non ci sono altre domande" con la regia di Paolo Virzì al Teatro Eliseo di Roma. Dal 1990 inizia anche a scrivere per il teatro e a curare la regia di numerosi spettacoli, tra cui gli ultimi: "Potevo far fuori la Merkel..." e "Edipo a Tersigno".

In tv nel 2000 partecipa a Francesca e Nunziata con la regia Lina Wertmuller. Nel 2001 è nel cast de La squadra. Nel 2007 è nel cast di Mogli a pezzi diretto da Alessandro Benvenuti. Nel 2009 prende parte a Distretto di polizia 9 con la regia di Alberto Ferrari e a Ris 6 e l’anno successivo a Distretto di polizia 10. Nel 2014 è co-protagonista, nel ruolo di Don Pietro Savastano, della prima stagione della serie evento di Sky Gomorra. Nel 2015 è guest star nella sit-com Il candidato con Filippo Timi, trasmesso dalla Rai, e partecipa alla serie internazionale I medici, regia di Sergio Mimica. Nel 2016 ritorna, nel ruolo di Don Pietro Savastano, nella seconda stagione della serie televisiva di Sky Gomorra. Nello stesso anno gira Britannia, prodotta da Sky UK e At close range (Auf kurze Distanz) regia P. Kadelbach, prodotto da Ufa Fiction.

Tanti anche i suoi lavori per il grande schermo. Nel 1998 è nel cast de La via degli angeli di Pupi Avati e di Caro domani di Mariantonia Avati. Nel 2000 è la volta di Ribelli per caso di Vincenzo Terracciano, nel 2006 di Lascia perdere Johnny di Fabrizio Bentivoglio, nel 2007 partecipa a Gomorra di Matteo Garrone e nel 2008 è nel cast di Fortapasc di Marco Risi. Nel 2015 prende parte a Inferno, regia di Ron Howard. Nel 2016 è protagonista insieme a Francesca Neri del film Senza fiato, regia di Raffaele Verzillo. Nel 2017 è protagonista insieme a Vinicio Marchioni del film Socialmente pericolosi, regia di Fabio Venditti. Nello stesso anno è protagonista insieme a Michele Riondino di Falchi di Toni D’Angelo.