Vittoria: Il Festival Cinematografico del Talento dell’Arte approda all’istituto Comprensivo G. Caruano

Il FESTIVAL CINEMATOGRAFICO DEL TALENTO DELL’ARTE approda all’Istituto Comprensivo G.Caruano.Patrocinato dalla Regione Sicilia e dal Comune di Vittoria

Il Presidente e Fondatrice del Premio Nazionale Musa D’argento, Lucia Aparo, Comunica l’apertura Casting 2017. Con grande soddisfazione, dopo il grande successo ottenuto nell’edizione 2016, tanti i premi consegnati, da una Commissione d’elite, tanti gli ospiti presenti durante i tre giorni della Finale Nazionale.

Apertura Casting 2017

Primo Casting per la Regione Sicilia in data 19 febbraio 2017, dalle ore 15.30 alle 19.30, presso la Struttura dell’Istituto Comprensivo G. Caruano - Vittoria. Si ringrazia la dirigente Dott.ssa Lucia Palummeri per la disponibilita’ dei locali. In Collaborazione con il suddetto Istituto, manifestazione Patrocinata dal Comune di Vittoria, si ringraziano il Sindaco, Dott. Giovanni Moscato, gli Assessori Gianluca Occhipinti e Daniele Scrofani. Possono partecipare al Casting gratuito, tutti i talenti per queste diverse categorie: Musicisti - Strumentisti - Canto - Danza - Ballo - Recitazione - Poesia - Moda. Eta’ di partecipazione dai 4 anni ai 33 anni per Danza, Ballo, Moda. Senza limiti di eta’ per Musicisti, Strumentisti, Canto, Dj, Recitazione, Cabarettisti, Comici, Illusionisti, Poesia. I diversamente abili potranno partecipare ai Casting in tutta Italia per le varie Categorie.

Il Tuo Sogno ...Il Tuo Successo !!! Protagonista Il Talento !!!

La novita’ per l’edizione 2017, la categoria Talenti si trasforma in un format televisivo, con esibizioni e registazione per ogni casting, ogni partecipante potra’ essere valutato da una Giuria Tecnica e dal pubblico.

Presentatore Ufficiale Anthony Peth.

Titolo del Format:" MUSA D’ARGENTO TALENT ".

Le iscrizioni On Line sono aperte al sito ufficiale www.musadargento.it Premio Musa D’Argento - Festival dei talenti edizione 2016 www.musadargento.it Il Premio Musa D’argento, nasce per Valorizzare l’arte e il talento in tutte le sue sfaccettature. Collega Produttori, Registi, Distributori e Artisti vari.

Altresi’ le iscrizioni potranno eseguirsi in loco al momento del Casting. Una Giuria di Artisti e Professionisti dello Spettacolo Valutera’ i tanti Talenti, che si aggiudicheranno l’ammissione alla Finale Nazionale del Premio. Il Premio sara’ curato nelle varie fasi Organizzative dalla Direttrice Artistica Lucia Aparo. William Vittori Manager & Coordinator Support Event, Erno Rossi Coreografo,Denise Rossi Responsabile For Technical. Responsabile Segreteria Alice Astuto.

Il Premio Musa comprende tre Sezioni : CINEMA -TALENTO-ARTE

Sezione Cinematografica - In concorso

Lungometraggi

Cortometraggi

Documentari

Presidente di Giuria Elizabeth Missland , Presidente Onorario Giornalista Stampa Estera, Direttrice Artistica per 22 Anni delFestival Cinematografico Globo D’oro. Dal 2000 fa parte del Comitato Artistico del Monte- Carlo Film Festival de La Comedie di Ezio Greggio.

Sezione Talento

Musicisti - Strumentisti

Canto : Classico - Moderno

Dj

Danza - Classico - Moderno - Contemporaneo - Hip Hop

Ballo - Caraibico - Latino Americano - Brack Dance

Recitazione - Cinematografica - Teatrale - Musical - Comici - Cabarettisti -Illusionisti

Moda - Fotomodella/O - Baby - Junior - Senior

Stilisti

Make Up

Hair Stylist

Responsabile Stilisti Dradi Dimitar

Sezione Arte

Pittura

Scultura

Fotografia Artistica

Digital - Art

Responsabile Sezione Arte l’Artista Francesca Guidi.

Fotografi Ufficiali : Umberto Carcassi - Fabio Consolo

Videomaker - Michelangelo Lentini, Canale 66

Service: Messina - Gianfranco Zuccala’

Regia: Tony Gancitano – Pino Giacchi

Tanti i sogni nel cassetto , il momento e’ arrivato, ogni sogno puo’ essere realizzato mettendo in gioco il vostro talento e le vostre qualita’! Una grande Vetrina di immagine e non solo, i vincitori avranno dei Contratti Artistici, Cinematografici, Televisivi, Borse di studio nelle migliori Accademie. Tante le Collaborazioni e Partners che contribuiranno ad aprire le porte del Successo ai diversi Talenti. Tantissime le novita’ e le sorprese che sveleremo durante il percorso.

Possiamo anticiparvi il gemellaggio con il “Premio Ragusani nel Mondo” Presidente Sebastiano D’angelo.

Partners - Premio Musa D’argento 2017 Produzione Discografica Spcsound del M. Silvio Pacicca. Studio Recording 71 di Salvatore Tozzi. Magic Effect - Produzione Cinematografica e Televisiva di Graziella Terrei. Sky Lombardia Responsabile Graziella Terrei. ICN NY Radio New York New York Speakers Anthony Pasquale. Accademia Pablo Gil Cagne’ Accademia Gennaro Diana Accademia I Grandi Maestri Del Make Up Atelier Del Sarto di Marco Di Franco Venere in Carne di Elisabetta Viccicca Canale 66

Per informazioni:

musadargentodirezione@gmail.com

musadargentofilm0@gmail.com

musadargentoartisti@gmail.com

Direzione cell. 3771346233

Regolamento

Requisti richiesti a) Fotocopia Documento Identita’. b) N° 1 Fototessera. c) Basi Brani - Basi Coreografie in chiavetta. d) Tempistica a disposizione per ogni partecipante max 3.0 Minuti. e) I minorenni accompagnati da un Genitore o chi ne detiene la Patria Potesta’. f) Categoria Moda un solo abbigliamento richiesto: Casual - Elegante. g) I partecipanti possono partecipare per piu’ categorie. g) Saranno comunicati i nominativi degli Ammessi al completamento di ogni Casting

La Direzione Premio Musa D’argento