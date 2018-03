¡Viva Kino! Attraverso Deserti senza frontiere tra Messico e Stati Uniti

¡Viva Kino! , di Lia Beltrami, inizia il suo tour americano. ¡Viva Kino! Tour partirà con la prestigiosa Première il 15 marzo proprio a Hollywood, al Cinema Area Cinelounge sulla Sunset Boulevard con il Red Carpet e la presenza della stampa specializzata. Il film resterà 7 giorni in cartellone al Cinema Arena di Hollywood.

Il 17 marzo sarà proiettato in Arizona a Tucson. Il 18 marzo sarà a Nogales, proprio davanti alla frontiera tra Usa e Messico. Seguiranno le proiezioni in Messico a Santa Magdalena de Kino e Hermosillo.

Al tour americano parteciperanno la regista, Lia Beltrami, il compositore della colonna sonora Alberto Beltrami che si esibirà sul palco con brani della tradizione italiana, e il produttore Andrea Morghen.

¡Viva Kino! Tour - reso possibile dal supporto di Vini Mas dei Chini, VisitTrentino, Sicleri, Relais Piazza della Signoria, Ski Center Latemar Pampeago e Aku - rappresenta un percorso di grande importanza per la diffusione della figura di padre Kino e per l’interpretazione artistica che il film documentario ne ha riportato. Il tour coincide con il lancio della distribuzione internazionale del film in lingua inglese e spagnola con la Indie Rights Movies.

In Italia sarà messo in onda prossimamente da Tv2000 e distribuito homevideo da Multimedia San Paolo.

¡Viva Kino! È prodotto da Aurora Vision con la collaborazione di Trentino Film Commission, Associazione Culturale P. Eusebio F. Chini, Fondazione Sant’Ignazio, Gesuiti – Provincia Euro-mediterranea.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=EYK2...

www.facebook.com/VivaKinoAcr...