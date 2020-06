VIVI Live - Ospiti e Musica dal Vivo dopo Lockdown, il primo spettacolo a Piazza del Popolo

La musica e lo spettacolo sono tornati dal vivo sotto il cielo di Roma. È andato in scena a Piazza del Popolo il concerto-spettacolo VIVI Live, primo evento post Covid con presenza di pubblico, rigorosamente contingentato e con le sedute sistemate alla giusta distanza, come normativa anticontagio vuole. Cento sedie occupate da esponenti del settore spettacolo, organizzatori, autori televisivi e teatrali, tecnici, musicisti, tutti trainati da Agostino Penna, ideatore dell’evento-simulazione che si fa portavoce delle maestranze di categoria, sostenuto da SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori e NUOVO IMAIE - Collecting di Musica e Audiovisivo fondata e gestita da Artisti.

Un evento che si fa invito per tutti gli impresari e i produttori, spronati da Penna a non aver paura di ricominciare, perché "il live si può fare, seguendo le regole". Questa la richiesta che parte dal palco naturale posto ai piedi dell’obelisco dell’iconica piazza romana, dove la band composta da Gino Mariniello, Salvatore Leggieri, Aldo Perris, Luca Scorziello e Luciano Zanoni, insieme ad un instancabile Agostino Penna, ha accolto i tanti artisti presenti a sostegno della causa. Dopo i saluti di rito e i sorrisi ritrovati tra colleghi, VIVI Live che per l’occasione è stata supportata da Dimensione Suono Soft, prende il via con Valeria Altobelli in duetto con Penna su "Il Mio Canto Libero" nell’omaggio a Lucio Battisti, a cui è seguita "Chi Fermerà La Musica", con Stefano Fresi, Tiziana Rivale e Cristiana Polegri al Sax suonato per tutta la serata. Una dedica al mondo del doppiaggio con i due specialisti Emanuela Rossi e Francesco Pannofino, che eseguono uno stralcio del sempre commovente "Forrest Gump". Con Fresi e Penna, insieme ad uno scatenato Marcello Cirillo, risuona l’emozionante "La Musica Che Gira Intorno", a cui poi ha fatto eco la rivisitazione di "Sono Solo Canzonette", eseguita da Claudio "Greg" Gregori. Al tramonto si alzano i cartelli per un flash mob dedicato agli operatori di settore ed alle loro famiglie.

Alle spalle delle prime file riservate agli artisti Claudio Lippi, Eva Grimaldi, Imma Battaglia, Massimo Di Cataldo, Maurizio Battista, Tony Esposito, Lidia Schillaci, Mariella Nava, Enrico Lo Verso, Domenico Fortunato e Roberto Ciufoli, tutti pronti ad andare in scena, si sono alzate le file occupate dalle maestranze e dai tanti volti noti giunti per sostenere un messaggio che chiama un ritorno ad una normalità lavorativa, seppur contingentata ma comunque fuori dal web. «Non possiamo pensare che i dispositivi digitali sostituiscano quella sacralità e quell’emozione che ci dona lo spettacolo dal vivo. Sono grato a tutti per aver partecipato e spero che questa esperienza possa esser replicata in altri quartieri di Roma, così come in altre città, come esempio che il live si può e si deve fare, anche seguendo le regole», dichiara Agostino Penna al termine della serata, in cui ha preso vita una vera e propria simulazione pratica di spettacolo dal vivo, dove la realtà fuori dagli schermi ha ripreso a scorrere. Tanti anche gli ospiti giunti in platea, dove in servizio di security Focus Agency, fornito da Room 26 e Spazio 900 in rappresentanza del mondo della notte e dell’intrattenimento musicale clubbing, ha accolto Ninetto D’Avoli e gli interpreti della Nazionale Attori. Un sempre sorridente Maestro Gianni Mazza, scherza con Cirillo e Rivale, accanto al Maestro Leonardo De Amicis in coppia con Sabrina Marinangeli. All’imbrunire arrivano Pino Ammendola e Maria Letizia Giorga, seguiti da Marianella Bargilli che saluta l’organizzatrice teatrale Carmen Pignataro. Di fianco a loro anche Alessia Fabiani, arrivata con gli amici attori Priscilla Micol Marino e Daniele Quistelli e poi ancora, la coreografa Cristina Pensiero e il gruppo di attori Agnese Lorenzini, Roberta Garzia, Alma Manera, Francesca Ceci, Maria Grazia Nazzari, Angelica Giusto e Settimo Palazzo, al cui seguito si vedono la giornalista Monica Giandotti arrivata con l’autrice Maeba Bardelli.