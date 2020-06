Webfilm da lockdown: Creepy quarantine live

Tra le tante iniziative nate durante il lockdown, vi segnaliamo QUARANTENA DA PAURA ON AIR! (Creepy quarantine live), un film girato interamente in quarantena.

Torino 2020. 31° giorno di quarantena a causa del Covid19. Daniel, un attore di teatro, si ritrova ad essere protagonista di strani fenomeni dentro casa sua. La porta non si apre, sente voci, passi, presenze oscure e cerca in tutti i modi di catturare questi fenomeni in diretta social. I suoi followers sono testimoni di ciò che sta accadendo. Riuscirà a trovare una spiegazione e uscire dalla sua abitazione? Il film che segue NON è per i deboli di cuore. Sconsigliato a minori, persone sensibili e facilmente impressionabili. Buona visione!

Webfilm di genere horror psicologico dai risvolti grotteschi Creepy quarantine live vuole rappresentare il momento apocalittico nella nostra epoca, un attore in piena solitudine, isolato dal contesto sociale, da rapporti e relazioni umane reali in un clima angosciante, di confusione tra finzione e realtà e di vuoto assoluto intorno ma supportato in rete solo dai followers virtuali.

Il webfilm si suddivide, dal punto di vista tecnico, in quattro blocchi, quattro piani sequenza dalla lunghezza di 20′. E’ una specie di “buona la prima” senza sosta, con molti momenti di improvvisazione totale.

Trailer: www.youtube.com/watch?v=j21d...

Film versione italiana con sottotitoli in inglese:

https://gumroad.com/l/xuzwm

Genere: Webfilm Horror psicologico/Grottesco

Paese: Italia

Durata: 60 min.

Lingua: ITA - Sub.ENG

Attori: Stefano Bianco, Alessandro G. Sena

Musiche: Giuliano Cimino

Stefano Bianco nasce a Torino il 24 settembre 1989, si diploma presso il Liceo Teatro Nuovo di Torino indirizzo teatrale, studia in scuole di recitazione, si laurea al DAMS indirizzo cinema ed ha una carriera prettamente da attore in film e teatro. Ha partecipato alla serie televisiva Il Peccato e la Vergogna, alla fiction Mia Madre per la regia di Ricky Tognazzi , a Fuga di cervelli, a I segreti di Borgo Larici, a Gorchlach: The legend of Cordelia e per citare alcune delle sue maggiori esperienze, è il coprotagonista Fabrice nel film d’azione La Promessa del Sicario recentemente uscito in TV ed ha il ruolo di Fabrizio ne La Locandiera di Goldoni al Teatro Alfieri di Torino.