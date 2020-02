WILD SIDE BLUES BAND sabato 29 febbraio Al San Francesco di Orvieto

La nuova stagione del Ristorante Al San Francesco di Orvieto punta sul sabato e lo fa offendo una serie di appuntamenti imperdibili grazie anche alla collaborazione con alcune tra le band più seguite dell’Orvietano. Il tutto, condito, nel prima e dopo cena, dai cocktail bar by Bartox. “Al San Francesco il Sabato è Eat & Music”, un format che vuole diventare un appuntamento fisso per dare la possibilità a famiglie e coppie giovani di trascorrere una serata all’insegna del divertimento grazie alla musica delle live band, del gusto con le pietanze esclusivamente a km 0 del Ristorante Al San Francesco e dei cocktail bar by Bartox. Le serata prevede un aperitivo speciale per tutti gli ospiti, seguito da una cena con menù alla carta: ci sarà una vasta scelta di primi, secondi, pizza e dolci. Il tutto accompagnato da musica dal vivo. Insomma, iniziare e finire la serata nello stesso posto? Inoltre per venire incontro alle esigenze di chi, venendo da fuori, vuole godere di qualche giorno in più di relax a Orvieto, il Country Resort a Penisola offre la possibilità di soggiornare al costo di 35,00 Euro a notte in camera doppia o matrimoniale per persona. Il programma musicale presenta:

sabato 29 febbraio WILD SIDE BLUES BAND .Wild Side Blues Band è un progetto musicale nato nel 2018 da un precedente trio blues (Muddy Shuffle Town). La peculiarità del progetto risiede nella sonorità unica della voce del Frontman Francesco Wanniartchy accompagnata magistralmente dai musicisti Angelo Rainone (Barkley jazz school in Boston) al Sax, Guglielmo De Simone (Saint Louis Roma) alla batteria , Andrea Sargentini (Percentomusica Roma) alla chitarra elettrica ed Antonio Sessa (MMI Perugia) al Basso elettrico. Il repertorio affonda le radici nel blues nero americano per poi evolversi in RnB e Soul più moderno. Difficilmente senza ascoltarli dal vivo si crede alle atmosfere e alle sonorità che riescono a portare live, riuscendo ad adattarsi per volumi ed intensità a diverse situazioni (ristoranti, eventi e matrimoni così come pub e festival. Hanno all’attivo in questi due anni decine di concerti in tutta l’Italia centrale con riconferme e ottimi feedback di critica e pubblico.

Non resta che ascoltarli su uno dei loro social: Youtube : Wild Side : https://www.youtube.com/channel/UCD... : wildsidebluesband : https://www.facebook.com/wildsidebl... : wildsidebluesband : https://www.instagram.com/wildsideb...

Per info e prenotazioni:

Tel: 39 0763 343302

Email:info@cramst.it

www.facebook.com/cramst