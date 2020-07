WORD PRESS PHOTO 2020 - Il meraviglioso volume edito da SKIRA

Vi segnaliamo, per l’editore Skira, sempre prodigo di edizioni di pregio e di qualità, il volume World Press Photo 2020, a cura di World Press Photo Foundation, la nuova edizione del più famoso premio internazionale di fotogiornalismo.

Dal 1955, il concorso annuale World Press Photo rappresenta l’eccellenza del giornalismo visivo e il libro World Press Photo 2020 (19 x 24,5 cm, 240 pagine 100 colori, cartonato, ISBN 978-88-572-4364-1) presenta i vincitori dell’ultima edizione, autori delle immagini sorprendenti e delle storie più avvincenti del 2019. Selezionate tra migliaia di immagini realizzate da fotografi di centinaia di Paesi, le foto vincitrici sono riunite in un appassionante documento che presenta il meglio del giornalismo visivo del 2019.

Suddivise per categorie, le fotografie raccontano la profondità e la complessità del lavoro fotogiornalistico, mettendo il lettore a diretto contatto con immagini potenti, commoventi e talvolta persino inquietanti, che sempre raccontano il nostro mondo.

La Giuria ha selezionato come Foto dell’Anno la fotografia Straight Voice di Yasuyoshi Chiba: l’immagine mostra un giovane uomo, illuminato da cellulari, che recita una poesia di protesta mentre i dimostranti, durante un blackout a Khartoum, in Sudan , nel giugno del 2019, scandiscono slogan in nome della partecipazione civile.

Come Foto-Storia dell’Anno è invece stata scelta Kho, the Genesis of a Revolt di Romain Laurendeau: la foto racconta il profondo disagio della gioventù algerina, che, sfidando l’autorità, ha ispirato il resto della popolazione a unirsi alla propria azione dando vita al più grande movimento di protesta manifestato da decenni in Algeria.

Il concorso consta di otto categorie e le immagini selezionate sono tutte incluse nel volume.

Destinato a tutti i fotografi e i fotoamatori, World Press Photo 2020 è un documento storico che permette di rivivere gli eventi cruciali del nostro tempo e insieme fonte di informazione, ispirazione e riflessione sul mondo contemporaneo.

Dopo World Press Photo 2018 e World Press Photo 2019, il terzo volume frutto della collaborazione tra Skira e World Press Photo Foundation accompagna l’esposizione aperta il 16 giugno a Palazzo delle Esposizioni di Roma (fino al 2 agosto) e le prossime mostre che si terranno in Italia nei prossimi mesi:

Gavoi (NU): 24 ottobre - 22 novembre 2020

Lucca: 21 novembre – 8 dicembre 2020

Valle d’Aosta: 5 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021

