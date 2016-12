XXV FESTIVAL DEL TEATRO PATOLOGICO: 21 - 22 maggio 2016 FOSSE

Un uomo, una donna, una panchina, due bicchieri…

L’uomo e la donna si amano, si sono sempre amati e, forse, si ameranno per sempre. Si incontrano per caso in un cimitero e in questo luogo di profonda oscurità si rivelano il loro grande bisogno l’uno dell’altra.

L’abitudine, le promesse di giovani innamorati, la casa e tutto quello che comporta una convivenza metteranno a dura prova questo legame.

Tutto è buio, tutto è indecifrabile, tutto è… FOSSE

Fosse è uno spettacolo scritto da Enrico Maria Carraro Moda nel 2011. Vuole essere in parte un omaggio, sia nel titolo che nell’ambientazione, allo scrittore e drammaturgo norvegese Jon Fosse e in parte un cantico dell’uomo inetto ed indeciso.

L’associazione culturale e artistica I Nani inani fa teatro di sperimentazione e ricerca dal 2008 ed è attiva nel panorama romano con costanza e dedizione. Inizialmente si è rivolta a testi di fama mondiale (es. Pinter) per poi specializzarsi nella scrittura dei propri testi.

Presidente, autore e regista del gruppo è Enrico Maria Carraro Moda che nello spettacolo FOSSE è affiancato da Federica Di Benedetto, Marta Angelini e Larissa Cicetti. Le prime due sono state anche interpreti dello spettacolo "Giardino" che nel 2014 e nel 2015 è stato portato in scena varie volte (Fringe Festival, Doppio Teatro, Teatro Studio Uno, Teatro Pegaso) da I nani inani.

Teatro Patologico

Via Cassia 472, 00189, Roma

Venerdì 13 maggio ore 21.00 - Sabato 14 maggio ore 21.00 - Domenica 15 maggio ore 18.00 - BIGLIETTI: 10€

Info e prenotazioni:

teatropatologico@gmail.com

0631076259 oppure 3894290799