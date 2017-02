XXVI FESTIVAL DEL TEATRO PATOLOGICO PREMIO “RITA SALA”: 24 febbraio – 26 marzo 2017

Il Teatro Patologico è lieto di presentare la XXVI edizione del Festival del Teatro Patologico, sotto la direzione artistica e a cura del regista e attore Dario D’Ambrosi, in collaborazione con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

Per l’occasione si inaugura il premio teatrale Rita Sala, giornalista e critica teatrale de “Il Messaggero” recentemente scomparsa, la quale ha sempre sostenuto le attività del Teatro Patologico descrivendo con rispetto e ammirazione il lavoro di D’Ambrosi. Anche grazie al suo contributo il primo Corso Universitario al mondo di "Teatro Integrato dell’Emozione" è nato e sta ampliando i suoi orizzonti.

D’Ambrosi ama ricordare che fu proprio Rita a portare il compositore Gian Carlo Menotti ad assistere a uno tra i più cruenti dei sui lavori, lo spettacolo “Frust-azioni”, in scena all’interno dell’ex Mattatoio di Testaccio, luogo del tutto fuori dalle convenzioni teatrali del tempo. Il lavoro di D’Ambrosi, inoltre, è sempre stato sostenuto e protetto dalla stampa americana e la Sala ricordava spesso tale sodalizio, citando recensioni americane nei suoi articoli per “Il Messaggero”.

Il premio a lei intitolato è stato fortemente voluto anche da Maurizio Scaparro e Gigi Proietti, i quali in occasione della scorsa edizione del Festival hanno manifestato appoggio e condivisione per l’iniziativa. Questo riconoscimento sarà assegnato dalla giuria composta dai ragazzi con disabilità fisica e psichica, studenti presso il Teatro Patologico nell’Accademia “La Magia del Teatro” e nel Corso Universitario di “Teatro Integrato dell’Emozione”.

La conferenza stampa di presentazione del Festival è prevista in data 20 febbraio alle ore 12.00 presso la Cappella Orsini (Via di Grotta Pinta, 21, 00186 Roma), alla presenza del Direttore Artistico, Dario D’Ambrosi, dei ragazzi con disabilità del Teatro Patologico, dei rappresentanti delle compagnie in concorso e di diversi volti noti del mondo della politica e dello spettacolo.

Il XXVI Festival del Teatro Patologico si apre con una preghiera teatrale dal titolo Krinò e vedrà in qualità di interpreti diversi amici di Rita tra cui Giorgio Brugnoli, il quale ha inoltre contribuito alla raccolta di testimonianze audio della giornalista. D’ambrosi con questa preghiera intende ricordare la purezza, l’onesta e la sincerità di una giornalista che ha sempre rifiutato il sistema e le dinamiche della mondo della critica, dell’editoria e dei festival.

Dal 24 febbraio al 26 marzo 2017, ogni venerdì, sabato e domenica, si proporrà al pubblico un variegato programma di spettacoli che unirà la passione per il teatro, l’attenzione alle tematiche sociali e quel pizzico di follia che da sempre caratterizza la programmazione del Teatro Patologico e le sue attività di teatro integrato che da quest’anno vengono espletate nel primo Corso Universitario al mondo di “Teatro Integrato dell’Emozione”, realtà riconosciuta nell’ambito del panorama teatrale e sociale internazionale.

