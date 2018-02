Yerevan (Armenia), dal 25 settembre: Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea - Armenia 2018

Per la prima volta in Armenia, su iniziativa della "Fondazione Arte Contemporanea" e con il patrocinio del Ministero della Cultura Armeno e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Italiano e con il supporto del Ministero degli Esteri Armeno il 25 Settembre del 2018 in Armenia si inaugurerà l’Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea: Armenia 2018, che ospiterà artisti da tutto il mondo. Alla conferenza stampa del 14 Febbraio a Yerevan che ha ufficializzato la manifestazione sono intervenuti il Ministro della Cultura Armeno, Armen Amiryan, il vice Ministro degli Affari Esteri Armeno, Robert Harutyunyan, l’Ambasciatore della Repubblica Italiana presso l’Armenia, Giovanni Ricciulli, il Direttore Generale della Fondazione Arte Contemporanea, l’On. Stefano Apuzzo, il co-fondatore di Shaula International LLC, l’Avv. Alberto Cagliostro e la curatrice Armena Marina Hakobyan.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con "Shaula International LLC", società Armena costituita da soci italiani, Fabio Lenzi e Alberto Cagliostro. La Shaula International è una società di internazionalizzazione che promuove l’Armenia come piattaforma di business per investitori Europei, incrementando gli scambi culturali ed economici tra l’Europa e l’Armenia. Il Ministro della Cultura Armeno ha comunicato che l’esposizione si svolgerà in diversi musei e centri culturali della capitale. Tra questi sono da annoverare: il Teatro Nazionale Accademico dell’Opera e del Balletto di Alexander Spendiaryan, il Centro delle Arti Cafesjian, l’Unione degli Artisti Armeni.

L’Ambasciatore della Repubblica Italiana presso l’Armenia ha manifestato grande entusiasmo per la realizzazione di questo progetto artistico internazionale che vede protagonisti l’Italia e l’Armenia paese uniti da una profonda ricchezza culturale.

Il vice Ministro degli Affari Esteri ha ribadito l’importanza dell’evento per valorizzare gli artisti Armeni con le loro opere in ambito internazionale. Inoltre, il vice Ministro, ha voluto evidenziare che la concomitanza con la Settimana della Francofonia che si terrà in Armenia a inizio Ottobre, porterà a Yerevan numerosi visitatori.

Alberto Cagliostro ha invece voluto illustrare il significato del logo dell’esibizione commentando che la “A” stilizzata inoltre a rappresentare la “A” di Armenia, rappresenta un abbraccio tra due persone a simbolizzare lo spirito di ospitalità e l’apertura culturale del paese Armenia. La curatrice Armena si e’ voluta soffermare sulle caratteristiche artistiche dell’esibizione evidenziando il fatto che l’ampio programma comprenderà tutti i tipi di arti: pittura, grafica unica, diverse forme di incisione, litografia, scultura, nonché esempi unici di arti decorative e applicate, fotografia artistica, arte concettuale, etc. e si svolgera’ in diverse location artistiche e culturali della capitale armena. Ha inoltre voluto condividere Il “Concept” dell’esposizione che sarà la diversità ideologica e il contrasto multiculturale degli artisti partecipanti.

A concludere il Direttore Fondazione Arte Contemporanea ha voluto sottolineare che, data l’importanza dell’evento, sia il Ministero della cultura armeno che il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo italiano hanno ritenuto doveroso patrocinare l’iniziativa.

Il sito ufficiale dell’Evento è www.icaearmenia.org

I curatori dell’Esibizione saranno Giorgio Gregorio Grasso, Presidente della Fondazione Arte Contemporanea e Marina Hakobyan, curatrice presso la Galleria Nazionale Armena.