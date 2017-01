Zerocalcare firma il calendario per salvare il LAGO EX SNIA di Roma

Segnaliamo vobis gaudium magnum una bella iniziativa per salvare il LAGO EX SNIA di Roma!

Grazie a Zerocalcare arriva infatti il fantastico calendario che aiuterà il lago a rimanere aperto per tutti, tutti i giorni, tutto l’anno! Possiamo tutti contribuire alla cassa di resistenza e a portare avanti la campagna per il MONUMENTO NATURALE EX SNIA!

Nessun contributo è arrivato dalle amministrazioni e anche i 500mila euro stanziati il 6 agosto 2014 per l’apertura dell’area sono stati eliminati dal bilancio… Ma dal 25 Aprile del 2016 il lago è aperto tutti i giorni grazie al contributo di tante e tanti che in questi anni hanno sottoscritto durante le iniziative nel quartiere. Grazie all’autogestione coordinata dal Forum Territoriale del Parco delle Energie, il lago viene vissuto e arricchito ogni giorno di biodiversità, energie e saperi. Centinaia di alunni delle scuole lo hanno utilizzato come laboratorio a cielo aperto, decine di studiosi ne hanno rivelato le preziosità naturali, storiche e architettoniche, centinaia di persone ne godono della tranquillità tra i “mostri de cemento”.

Ci sono proprio tutti….le partigiane e i partigiani, le operaie e gli operai della vecchia fabbrica, i germani reali, gli aironi, la vegetazione rigogliosa e chi in questi anni ha cercato di proteggere dalla speculazione il Lago e la Fabbrica ex Snia e lotta ancora per farli diventare MONUMENTO NATURALE.

Il Calendario lo trovi a 5 euro di sottoscrizione a Roma

– Tutti i mercoledì dalle 16 alle 19 all’Archivio Storico Viscosa (Casa del Parco delle Energie, Via Prenestina, 175)

– Al CSOA eXSnia (Via Prenestina, 173) tutti i martedì dopo le 21 e durante le iniziative

Al Nuovo Cinema Aquila, durante le proiezioni organizzate da SCCA

Nei seguenti locali:

Hop Corner – Via S.Barbara, 1

Chourmo – Via Galeazzo Alessi, 122

Hulahoop Club – Via de Magistris, 91

Bluetopia – Via del Pigneto, 116

Mangiacotti – Via Gentile da Mogliano, 180

Libreria Alegre – Via della circonvallazione Casilina, 72

Birstrò – Via Luigi Filippo De Magistris, 66

DalVerme – Via Luchino Dal Verme, 8

Per info:

forumenergie@inventati.org

lagoexsnia@inventati.org

www.facebook.com/lagoexsnia/

https://lagoexsnia.wordpress.com/